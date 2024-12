Yiddá Eslava revela que se operó la nariz y por qué lo mantuvo en secreto: "No hemos venido para dar pena"

Yiddá Eslava impactó en redes sociales al confesar que se sometió a una operación, específicamente a una rinoplastia. A través de sus redes sociales, la influencer explicó por qué decidió mantener en secreto su procedimiento hasta ver los resultados finales.

"Me operé, me operé y ¿por qué no hice historias antes? Porque chicas, no hemos venido al mundo para dar pena. Cosas positivas, que no me han tocado nada acá", expresó Yiddá en un tono directo.