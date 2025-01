¿Agrandan la familia? Melissa Klug habla sobre la posibilidad de tener otro hijo con Jesús Barco

Melissa Klug y Jesús Barco están viviendo una de las etapas más bonitas de su relación, ya que hace aproximadamente un año llegó a sus vidas la pequeña Cayetana, quien es la sexta hija para la empresaria y la primera para el futbolista. En ese sentido, Melissa habló sobre la posibilidad de volver a tener un hijo con Jesús. ¿Se viene el séptimo retoño?

¿Melissa Klug tendrá más hijos?

La 'Blanca de Chucuito' está disfrutando de su faceta maternal después de varios años y pasa todo el tiempo posible con Cayetana, quien cada día crece más. Sin embargo, también se da tiempo para interactuar con sus seguidores en redes sociales.

La tarde de ayer, Melissa abrió una caja de preguntas en Instagram, y una seguidora le preguntó directamente si consideraba la posibilidad de volver a convertirse en madre: "Mely, ¿volverás a tener otro hijo con Barco?".

La empresaria no tardó en dar una respuesta, asegurando que no tiene en mente volver a convertirse en madre, al menos en un futuro cercano. "No, no pienso tener más hijos" , escribió Melissa, adjuntando el emoji de un candado, lo cual da a entender que ha cerrado la posibilidad casi por completo.

Melissa Klug quiere casarse con Jesús Barco

Melissa Klug lleva varios años de relación con Jesús Barco y, hace aproximadamente un año, tuvieron a su primera hija juntos, Cayetana. La empresaria ha expresado su deseo de casarse con el futbolista. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La madre de Samahara Lobatón utilizó sus historias de Instagram para hablar con sus seguidores y publicó una caja de preguntas en la que todos podían enviarle sus consultas. Dentro de las muchas que recibió, una llamó la atención: "¿Te piensas casar?".

La respuesta no fue indiferente para la empresaria, quien procedió a responder la consulta de su seguidor : "Sí", escribió. Además, utilizó una fotografía junto a Jesús Barco, dejando en claro que es él con quien desea contraer matrimonio. Melissa tampoco contó más detalles sobre la boda.

Cabe resaltar que no es la primera vez que Melissa y Jesús hablan sobre el matrimonio, ya que la madre de Samahara ha expresado en más de una oportunidad el deseo de casarse con el futbolista, aunque primero optaron por tener una bebé juntos.

Es así que, Melissa Klug está muy enfocada en cuidar de su familia y de su pequeña Cayetana, por lo que descartó tajantemente volver a tener un hijo más con Jesús Barco. Hasta el momento, tiene seis hijos: cuatro mujeres y dos hombres.