Melissa Paredes reflexiona sobre el futuro de su relación con el 'Activador': "La vida nos quiere separar"

Melissa Paredes y Anthony Aranda se casaron el pasado 3 de agosto de 2024, tras varios años de una relación que inició en medio de la polémica. Ahora, la exconductora ha compartido un video en el que reflexiona sobre su futuro con el bailarín, generando revuelo entre sus seguidores.

La pareja estuvo vacacionando en las playas del sur de Lima el fin de semana y aprovechó para grabar varios videos que posteriormente subieron a TikTok e Instagram. Uno de ellos llamó especialmente la atención de los fanáticos.

En el clip, Melissa y Anthony se lucieron bailando en la playa, y el tema elegido fue una canción de Bad Bunny que hace referencia a no poder olvidar a una persona con la que ya no se está.

Sin embargo, Melissa utilizó una metáfora para hacer una suposición sobre qué pasaría si su relación con Anthony terminara, indicando que podría dedicarle esa canción.