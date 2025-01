Melissa Paredes disfruta de un "momento maravilloso" con 'Activador' tras vacaciones en Punta Cana

Melissa Paredes está más feliz que nunca. Tras unas vacaciones en Punta Cana con su esposo Anthony Aranda y su hija, la actriz y conductora compartió con sus seguidores que está viviendo un "momento maravilloso". Durante su escapada, la familia disfrutó de días de descanso, pero también aprovechó para aclarar algunos rumores, sobre todo los que apuntaban a un posible embarazo.

Melissa Paredes y Anthony Aranda, quienes se casaron el pasado 3 de agosto, decidieron tomarse un merecido descanso en el paradisiaco destino de Punta Cana. A través de sus redes sociales, Melissa dejó claro lo bien que la pasó junto a su esposo y su pequeña hija.

A pesar de las especulaciones de algunos seguidores sobre un posible embarazo, Melissa fue muy clara y aprovechó la ocasión para despejar dudas.

"Todavía hay que esperar, como lo dije, siempre me gusta planificar y quiero que nazca en 2026. Eso quiere decir que aún no estoy embarazada", explicó, dejando claro que no es el momento para una nueva maternidad.