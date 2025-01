Carlos Vílchez rompe su silencio sobre mujer con quien habría tenido romance cuando estuvo casado: ¿Qué dijo?

Carlos Vílchez, reconocido humorista peruano y conductor de "Mande quien mande", ha decidido hablar sobre su exnovia Milagros Pedreschi. En recientes declaraciones, Vílchez aseguró que no hay resentimientos ni indirectas hacia Pedreschi, aclarando cualquier malentendido surgido de sus publicaciones en redes sociales.

Todo comenzó con un video que Carlos Vílchez compartió en sus redes sociales, en el que parodiaba un conocido 'trend' de las cantantes Bartola y Mimy Succar.

En la grabación, Vílchez cantó de manera juguetona: "Si me vas a clavar el puñal, que no sea en el pecho, sino más abajo, donde ya tengo el hueco hecho".

Muchos fans pensaron que esta podría ser una indirecta para Milagros Pedreschi, especialmente luego de las revelaciones de la actriz sobre su relación con él. Ante esta especulación, el comediante no dudó en aclarar que no había ningún mensaje escondido para Pedreschi.

Milagros Pedreschi fue la que encendió la polémica al contar detalles de su relación con Carlos Vílchez en "Café con la Chévez". La actriz relató cómo vivió su relación con el comediante, explicando que, a pesar de que él estaba casado, ella no se sintió como "la otra" porque él le decía que estaban separados. Pedreschi incluso llegó a conocer a la familia de Vílchez, pero con el tiempo, la situación se hizo insostenible para ella.

"Yo me sentía mal, porque me decían la otra, la otra, y él me decía 'pero tú y yo sabemos que no es así'", comentó Milagros, quien finalmente decidió poner fin a la relación cuando se dio cuenta de que no podía seguir siendo parte de una situación tan complicada.