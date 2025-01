Jonathan Maicelo responde a quiénes se burlan tras operarse la nariz: "Solo admiren"

Al parecer, Jonathan Maicelo se operó la nariz a finales de 2024 y cuando apareció en las redes sociales, llamó la atención de muchos usuarios. Ante ello, varios se burlaron por cómo habría quedado su rinoplastia, pero el boxeador decidió pronunciarse con un video.

A través de las redes sociales, se volvió viral que el boxeador Jonathan Maicelo se realizó una operación en la nariz. Después que las imágenes estuvieron por varios medios y redes, muchos usuarios se burlaron del empresario. Incluso, su expareja se pronunció ante el hecho afirmando que no debía aceptar canjes.

Ante ello, el mismo boxeador se pronunció en sus redes sociales para responder ante las constantes burlas. Maicelo se lo tomó de la buena manera y animó a los 'sapos' que sigan en todas las redes sociales de sus negocios y que él esta concentrado en su trabajo.

"Trabajando 24/7. No me estén alucinando, no me estén alucinando, compare (...) En mi camita, tranquilito de la chamba. Sigan mis páginas, ya que están entrando varios sapos a ver mis cuentas (...) Acá les muestro el resultado de mi ñata, para que sigan maleteando o solo admiren", expresó.