Ducelia Echevarría grita a los cuatro vientos su amor por nuevo galán: "Estoy enamoradísima"

La exchica reality, conocida por su personalidad fuerte y carismática, ha declarado que su pareja actual es su "complemento perfecto" y que su llegada a su vida fue inesperada pero muy positiva. Echevarría también ha estado involucrada en actividades altruistas en la región, llevando alegría a quienes más lo necesitan.

En una reciente entrevista, Ducelia no solo habló de su vida amorosa, sino que también se refirió a la controversia que rodea al futbolista Christian Cueva, mostrando su descontento por la forma en que él ha manejado su situación personal.

Ducelia Echevarría ha encontrado el amor en Pozuzo, un lugar que ha capturado su corazón. La popular figura de la televisión peruana ha expresado su alegría al compartir que su nueva pareja llegó a su vida "como una bonita intención". En sus propias palabras, se siente "enamoradísima" y considera a su chico como su "complemento perfecto". Este nuevo romance ha traído consigo muchos sueños y esperanzas para el futuro de la modelo.

En marzo de 2024, Ducelia Echevarría dedicó parte de su intervención en el programa 'Todo se filtra' para comentar sobre las imágenes de Christian Cueva, las cuales fueron presentadas por Magaly Medina. En dichas imágenes, se puede ver al futbolista participando en un retiro cristiano, donde se le observa pidiendo disculpas a su esposa, Pamela López, por sus infidelidades.

"El nombre de Dios no se menciona en vano, que lo estoy haciendo ahorita y no debería, pero no me parece que quiera escudarse de todo lo que ha hecho, por sus borracheras, escándalos", dijo la exchica reality.