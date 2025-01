Jean Deza rompe su silencio con comunicado tras denuncia de agresión: "No estoy prófugo"

Jean Deza, el futbolista de 31 años, ha respondido finalmente a las acusaciones de violencia que lo vinculan con su expareja, Gabriela Álava, quien lo denunció por una presunta agresión durante las celebraciones de Año Nuevo. El jugador rompió el silencio a través de un comunicado en sus redes sociales, en el que aclaró su situación y desmintió los rumores que lo señalaban como prófugo de la justicia.

El exjugador de la Selección Peruana, quien actualmente se encuentra siendo investigado por tentativa de feminicidio, fue claro al afirmar que no está evadiendo las investigaciones.

"Mi persona no se encuentra prófugo, ni no habido como se ha manifestado de manera pública. El juzgado y la fiscalía a cargo de la investigación tienen conocimiento del domicilio en el cual me encuentro radicando", aseguró Deza en su comunicado.