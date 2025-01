Carlos Vílchez envía contundente mensaje tras revelación de exbailarina: "Si me vas a clavar un puñal"

La exbailarina Milagros Pedreschi generó polémica con su reciente entrevista en un conocido diario local, ya que confesó haber tenido una relación de tres años con Carlos Vílchez cuando él aún estaba casado legalmente. Ante ello, el actor publicó un video en redes sociales que ha dado mucho que hablar.

El exintegrante de JB en ATV utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un video donde se luce cantando un conocido tema de la artista Bartola. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el mensaje de la canción.

"Si me vas a clavar un puñal, no me lo claves en el pecho. Si me vas a clavar un puñal, no me lo claves en el pecho. Mejor clávalo hasta abajo, donde yo tengo el hueco hecho", dice la letra de la canción que Carlos Vílchez cantó y bailó con mucho entusiasmo.