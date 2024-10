Andrés Vílchez se rapó todo el cabello para someterse a una cirugía: "Ya no hay vuelta atrás"

El querido actor Andrés Vílchez ha sorprendido a todos con una valiente decisión: se ha rapado la cabeza para someterse a una cirugía capilar. A través de sus redes sociales, el artista compartió su experiencia y los detalles de este proceso que ha dejado a sus seguidores con muchas emociones.

Mediante su cuenta de TikTok, Andrés habló sobre su cirugía. En uno de los videos, confesó: "Hoy me hago un trasplante capilar y ya no hay vuelta atrás. Me explicaron mejor el proceso, todo se hace bajo sedación, no sentiré nada de dolor".