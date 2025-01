Milagros Pedreschi revela que tuvo un romance de 3 AÑOS con Carlos Vílchez cuando él estaba CASADO

Milagros Pedreschi sorprendió al revelar que tuvo una relación de tres años con Carlos Vílchez cuando él aún figuraba como casado legalmente. La actriz confesó todos los incidentes de su romance en una reciente entrevista, generando una ola de comentarios en redes sociales.

Milagros fue la más reciente invitada en el podcast 'Café con Chevez' y sorprendió al confirmar que tuvo una relación con Vílchez. Sin embargo, explicó que en ese entonces él estaba casado solo por papeles.

La exbailarina aseguró que nunca se sintió mal por llevar una relación con el popular "Carlota", a pesar de que en ese entonces ella tenía 18 años y él le llevaba una gran ventaja de edad.

"Él me decía que estaba separado. Yo podría dar fe de que sí estaban separados , pero vivían en la misma casa. Él viajaba conmigo, pasamos Navidades juntos, a su hijito menor lo conozco de chiquito. Yo conozco a su familia. Yo he sido la típica enamorada que iba a la casa de los suegros" , reveló al diario Trome .

En esa misma línea, Milagros aseguró que nunca se sintió como la amante, ya que nunca tuvo la necesidad de esconderse. Según la actriz, la relación que tuvo con el actor cómico duró tres años e iban a todos lados juntos.

"Hasta él me acompañaba a 'Baño de mujeres'. Él ha estado sentado arriba; yo iba a hacer shows de vedette, y él me acompañaba. Si hubiera sido una amante, no me hubiera lucido", aseguró.