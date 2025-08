Magaly Medina revela que Chechito no era como pensaba: "Se me cayó, no hay que idealizar"

¡No lo podía creer! Magaly Medina no se quedó callada y lanzó tremenda confesión sobre el cantante Chechito. La 'Urraca', fiel a su estilo, contó que se dejó llevar por la buena imagen del cantante, pero todo cambió cuando vio cómo dos mujeres se "peleaban" por él. Admitió que se compró su imagen. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te contamos los detalles.

En su programa "Magaly TV La Firme", Magaly Medina no se guardó nada y sorprendió a todos al hablar de su decepción con el cantante Chechito. La popular 'Urraca' confesó que en un principio se había hecho una imagen muy buena de él, pero todo cambió cuando vio cómo dos mujeres se "peleaban" por él.

Durante su programa, Magaly recordó que el joven artista le había parecido educado, bien portado y distinto a los cumbiamberos que suelen estar envueltos en escándalos. Sin embargo, todo eso se vino abajo cuando aparecieron videos de dos chicas enfrentándose por su amor.

Magaly se mostró muy molesta al darse cuenta de que se había dejado llevar por las apariencias y confesó que se sintió engañada por la imagen que el joven mostró en su pódcast.

La conductora, fiel a su estilo frontal, no dudó en decir que ya no confía en lo que muestra un artista frente a cámaras. Reconoció que cayó redondita en la ilusión de que Chechito era un "niño bien".

"Chechito se me cayó. Ya ves, no hay que idealizar. A veces uno puede con su gorrita bien vestidito, sin tatuajes, con sus lentecitos de intelectual. Me compré su imagen, me la compré", admitió con fastidio.