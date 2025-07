Natalia Málaga sorprende al comparar a Christian Cueva con Jefferson Farfán: "Calladito se le ve más guapo"

Natalia Málaga, reconocida por su temperamento y sinceridad, reapareció en el programa 'Tampoco Tampodcast' de Kenji Fujimori, donde soltó varios comentarios que no pasaron desapercibidos. Durante la entrevista, la exvoleibolista sorprendió con declaraciones sobre Christian Cueva y Jefferson Farfán que ha generado revuelo en redes sociales.

Durante la charla, Kenji Fujimori le preguntó a Natalia Málaga cuál de tres conocidos futbolistas le parecía más "agrandado": Jefferson Farfán, Juan Manuel Vargas o Christian Cueva. Sin dudar, respondió con una frase que provocó reacciones inmediatas en redes:

Además, la exentrenadora de vóley recordó con sinceridad cómo tomó la popular imitación que hizo Carlos Álvarez de su figura, con el personaje de 'Natalia Mala-Mala'. Aunque al inicio se lo tomó con humor, más adelante sintió que la parodia perdió el rumbo.

"Luego me jo... porque distorsionó el personaje, tiraba las sillas y yo no soy así", comentó. También se animó a hablar de su época escolar, donde confesó que no era buena alumna. "Estudiaba para pasar de año", contó entre risas, dejando en claro que el aula no fue su fuerte, pero que la disciplina y exigencia se convirtieron en pilares de su carrera en el deporte.