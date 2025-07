Hijo menor de Eva Ayllón responde sobre escándalo con Natalia Málaga y su madre: "Tiempo al tiempo"

En los últimos meses, se viene viviendo una tensión entre la familia de Eva Ayllón que inició cuando Natalia Málaga rayó el auto de su hijo menor, Francisco García. Ahora, el joven ha salido a declarar finalmente para responder de la ausencia de su madre en su boda.

Hijo de Eva Ayllón sale a hablar

Hace un y medio, el hijo de Eva Ayllón contrajo matrimonio con su pareja en Chincha y la mayor ausencia en este importante evento familiar fue la cantante criolla. Es así como se especuló que se trataría de la denuncia que puso Francisco García Ayllón contra Natalia Málaga.

Según reveló la artista peruana, no asistió porque le enviaron una invitación para una persona y no podría viajar sin compañía, dando a entender que tendría que ir con su amiga Natalia Málaga. Ante esto, el recién casado salió a declarar en el programa de 'Amor y Fuego'.

"No hay que decir nada al respecto, gracias. Tiempo al tiempo, la familia siempre termina unida (¿Crees que esto va a llegar a buen puerto con tu madre en algún momento) Por supuesto (Tú tienes el deseo que todo se arregle en el futuro) claro que sí, así va será. La familia es la familia", expresó ante las cámaras.

Luego, el reportero le consultó a Francisco García Ayllón si este distanciamiento con su madre se debería a la influencia de su amiga, quien le rayó el auto. Ante eso, no quiso dar más respuestas porque al parecer quiere arreglar las cosas con su progenitora.

"Crees que Natalia sea la responsable de todo esto?", le pregunta y Francisco responde: "No voy a dar declaraciones".

¿Qué dijo Eva Ayllón?

Según reveló Eva Ayllón en el podcast de Magaly, no asistió al matrimonio de su hijo menor debido a que solo la invitaron a ella y no podría ir sola. Además, que recibió la invitación por WhatsApp y no habría sido de su agrado. Incluso, afirmó que Francisco tendría que pedirle disculpas por haberla metido en este problema debido a que es una figura pública en todo el país.

Esto ha causado mucha conmoción en los seguidores de la cantante criolla Eva Ayllón, quienes creen que el hijo tendría todo el derecho de denunciar a Natalia Málaga por rayar su auto. Además, Francisco García Ayllón salió a declarar afirmando que con el tiempo se amistará con su madre y serán unidos nuevamente.