Gigi Mitre critica que Eva Ayllón por defender a Natalia Málaga: "Un hijo siempre debe estar por delante"

Luego de que Eva Ayllón no asistiera a la boda de su hijo menor Francisco por el problema que tiene con su amiga Natalia Málaga, Gigi Mitre no dudó en increparle. La conductora de TV cree que la cantante criolla debería apoyar a su hijo en vez de la mánager.

Gigi critica a Eva Ayllón

Después de que Gigi Mitre escuchara las declaraciones de Eva Ayllón donde le pide a su hijo que se disculpe con ella y sin opinar de las acciones de Natalia Málaga, la conductora no dudó en criticarla por poner por encima la amistad en vez de un vínculo familiar.

"Al final no fue por el tema de Natalia Málaga haciendo hincapié que 'me invitó sola', de que 'él es mi hijo y se portó mal, en cambio mi amiga nunca'. Equiparar una amistad con el vínculo de sangre que representa un hijo, me parece desnivelado, desproporcionado. Me parece bien que la quiera, la adora, sea su mánager, lo que sea, pero me parece que un hijo siempre debe esta por delante", expresó.

Después, la conductora de 'Amor y Fuego' comenta que no había excusa para poder asistir a la boda de su hijo Francisco, el día más importante para él. Ya que no tenía por qué compartir con el padre de él, pero si estar presente y hacer el papel de madre, pero le habría dado más prioridad que no le invitó a su mánager.

"El día más importante de tu hijo, agarras tu lengüita, la tapas, voy, hago mi mejor papel, acompaño a mi hijo y ya está. No tienes por qué besar al señor, ni bailar con el señor y si no invitó a su amiga Natalia, no importa porque no tiene el hijo de invitarle si acaba de tener un problemón con el carro rayado y con un juicio de por medio ¿Cómo le iba a invitar?", comentó.

¿Por qué no fue a la boda de su hijo?

Según reveló Eva Ayllón en el podcast de Magaly, no asistió al matrimonio de su hijo menor debido a que solo la invitaron a ella y no podría ir sola. Además, que recibió la invitación por WhatsApp y no habría sido de su agrado.

Por ello, Gigi Mitre expresa que las excusas de Eva Ayllón no habrían sido válidas para faltar a la boda de su hijo Francisco por la amiga Natalia Málaga. Así mismo, cree que la cantante criolla está priorizando más la amistad sobre su vínculo familiar.