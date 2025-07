¿Ya no hay tensión? Milett Figueroa se luce con las hijas de Marcelo Tinelli en una 'noche de copas'

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli siguen consolidando su relación. La modelo peruana no solo ha demostrado tener una conexión sólida con el conductor argentino, sino que también ha logrado acercarse a sus hijos, con quienes antes se especulaba una relación distante. Hoy, las tensiones parecen haber quedado atrás, y lo demostraron durante una noche llena de complicidad.

Milett sorprendió a sus seguidores al iniciar una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, donde mostró cómo disfrutaba de una velada en compañía de Micaela, Candelaria y Francisco Tinelli, hijos del popular presentador. A la reunión también asistieron el futbolista Lisandro López y la influencer Bernarda Cella, quienes compartieron risas, tragos y hasta un karaoke improvisado.

"Bueno, hoy día vamos a hacer karaoke... 'Ya se mareó' (leyó en los comentarios). No, no. Acá son la 1. Dale. 'Mica no quiere aparecer' (leyó nuevamente). Está al frente acá. Mica cuando vienes al Perú", comentó entre risas Milett, justo cuando Micaela Tinelli se acercó a darle un beso y un abrazo, demostrando así el buen vínculo que ahora comparten.