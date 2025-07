Janet Barboza se pica y destruye a Valeria Piazza en vivo: "Jamás podrás subirte a un escenario"

¡Se dijeron de todo en vivo! Janet Barboza y Valeria Piazza protagonizaron un tenso cruce de palabras en pleno programa de "América Hoy". Todo empezó como una broma por un video antiguo de Janet tomando cerveza en un evento, pero terminó en un duelo de egos, experiencia y estilos frente a las cámaras.

Janet Barboza ningunea a Valeria Piazza

Un nuevo cruce de palabras se vivió en el set de "América Hoy", esta vez entre Janet Barboza y Valeria Piazza. Todo comenzó con un video donde se ve a Janet animando un evento popular, tomando una cerveza de un solo golpe. Aunque parecía una simple broma, la situación se calentó en segundos.

Janet se defiende. El programa mostró una antigua presentación de Janet Barboza en un evento público. En las imágenes se la ve animando con fuerza y tomando chela de frente al público. Ella no dudó en aclarar lo que pasó.

"Han sacado un video de 15 segundos, yo estaba en los eventos 4 horas", dijo Janet, dejando claro que lo suyo no fue solo un show, sino una jornada larga de trabajo. Pero la que encendió la chispa fue Valeria Piazza, quien al ver el video comentó: "Señora, no la reconocí".

Eso no le gustó nada a la popular 'Rulitos', quien le respondió sin pelos en la lengua y cuadró a Valeria Piazza por su comentario.

"Ahora, Valeria, tú no me has reconocido ni reconocerás esos eventos porque jamás podrás subirte (a un escenario)", sentenció Janet Barboza.

Valeria Piazza le contesta con firmeza

Valeria Piazza no se quedó callada y sacó pecho por su trayectoria. Ella reveló que sí ha animado eventos antes y manifestó que lo hizo bien.

"No, yo también he hecho mis eventos, yo también he hecho mis eventos. Y lo he hecho superbién. Hace poco hice la premiación, que también premiamos aquí América Televisión", explicó.

Janet puso en duda lo que decía su compañera, pero Valeria insistió y hasta buscó el respaldo del productor de "América Hoy".

"¿Qué premiación?", cuestionó Janet. "Tuve una premiación, ¿sí o no, Armando? Que fue todo el directorio. Tú lo viste, tú lo viste", afirmó Valeria con seguridad. Ethel Pozo también intervino diciendo: "Yo sí lo vi en tus redes". A lo que Valeria añadió: "Yo sí he hecho algunos eventos". Pero Janet, con ironía, soltó: "Bueno, son cositas para redes".

El momento más picante del cruce. Para cerrar, Valeria intentó marcar la diferencia entre ellas con una frase inesperada.

"No tengo la experiencia como un evento tan multitudinario y tampoco tengo la experiencia de agarrar una chela y tomármela. Tampoco, no", dijo Valeria. Y ahí fue donde Janet lanzó un comentario más fuerte: "Valeria, tú no tienes ni óvalo, ni esquina, ni cerro, ni nada, así que experiencia de nada", dijo con todo.

Lo que comenzó como un momento divertido terminó siendo un tenso intercambio de palabras en vivo. Janet Barboza no dudó en dejar en claro su experiencia como animadora de eventos populares, mientras que Valeria Piazza defendió su estilo más formal. Una batalla de generaciones, estilos y egos... ¡y todo frente a las cámaras!