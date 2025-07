Valeria Piazza destruye a Ethel Pozo y Janet Barboza por sus intentos de ser actrices: "Eso mejor no verlo"

Tremendo momento se vivió en el set de "América Hoy" cuando Valeria Piazza lanzó un comentario que no cayó nada bien a Ethel Pozo ni a Janet Barboza. Todo empezó con una nota sobre famosos que quisieron ser actores y, según el programa, "murieron en el intento".

Valeria Piazza sobre "fallidos" intentos como actrices de Ethel y Janet

Valeria Piazza no se guardó nada y hizo comentarios sobre sus compañeras Ethel Pozo y Janet Barboza durante la emisión de "América Hoy". Todo empezó cuando hablaban de famosos que intentaron ser actores y no les fue tan bien.

Antes de presentar la nota, Ethel comentó: "Hoy, a pedido del público, veremos cuáles famosos quisieron incursionar en la actuación y murieron en el intento" , dijo entre risas.

Al terminar el video, Valeria Piazza no dudó en lanzar un curioso comentario que dejó a todos en el set boquiabiertos.

"Qué gracioso, pero escúchenme, acá faltó la señora Janet, faltó Ethel, faltó Edson. Todos han sido actores acá", soltó con una sonrisa.

Ethel Pozo y Janet Barboza no se quedaron calladas

Edson reaccionó de inmediato para defenderse. Ethel se incomodó visiblemente pues puso cara de pocos amigos y Janet se sorprendió.

"Perdona, mi amor, somos actores. No intentamos", dijo Edson. Y Ethel también le respondió con firmeza: "Valeria Piazza, la única que no estudió actuación eres tú aquí". Valeria intentó justificarse diciendo:

"Yo no estudio, pero ahí dice dar un salto a la actuación, no que no les ha salido", provocando otra respuesta de Ethel: "Por eso pues. No era el tema".

Janet también se sumó a la defensa con tono molesto y le reclamó a ella y a la producción que Valeria no estaba tan enterada del tema, al parecer.

"¿Por qué andas tan desinformada, Valeria?", reclamó Janet. Valeria, sin filtros, le lanzó una pregunta directa: "¿Tú has sido actriz?", lo que provocó risas en el set.

¿Valeria Piazza arremete en broma?

Janet defendió su carrera recordando su aparición en una novela. Algo incómoda, pidió que pasen su escena para "demostrar su talento".

"Cuando estuve en 'Ojitos hechiceros', el capítulo donde salgo hizo 33 puntos de rating". Pero Valeria y Edson le bajaron el ánimo: "Ay no", dijeron a coro, y Edson agregó: "Pero no era por usted". De pronto, Janet exigió: "¿Podrían ponerlo?". "A ver, para criticar", respondió Valeria, lista para comentar. Cuando la escena fue emitida, Valeria no se contuvo: "Dios mío, jajaja", dijo al verla caracterizada.

Janet Barboza siguió insistiendo en que sí actuó bien y que pudieron verlo cuando una figura internacional como Gabriela Spanic visitó "América Hoy".

"Actué con Gabriela Spanic en 'América Hoy'. ¿Lo vieron o no?". Valeria, sin filtro, remató: "Eso mejor no verlo". Janet le reclamó: "Tú no puedes criticar porque nunca has actuado", pero Valeria le recordó: "Sí, una vez. Salí en una película con Ale Fuller, 'Un sugar en aprietos'. Era la mejor amiga".

Janet no se aguantó y de manera sarcástico le preguntó a Valeria si también había sido "una puerta". Ante esto, Edson decidió cerrar el tema y les recordó que no hay que burlarse de nadie, porque uno nunca sabe si más adelante esa misma persona a la que criticas termina triunfando y hasta le podrías pedir oportunidades.

Sin duda, tremendo momento incómodo se vivió en el set de "América Hoy". Valeria Piazza quiso soltar un comentario gracioso, pero terminó desatando la molestia de Ethel Pozo y Janet Barboza, quienes no dudaron en defender su trabajo como actrices. Entre bromas, sarcasmos y reclamos, quedó claro que las tensiones en vivo pueden salirse de control. Al final, fue Edson quien puso paños fríos.