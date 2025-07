Valeria Piazza y Giselo trolean a Ethel Pozo durante programa en vivo: "Te ahogas en llanto"

Valeria Piazza y Edson Dávila 'Giselo', no pudieron con su genio y trolearon a Ethel Pozo durante una de las secuencias de su programa América Hoy. La reina de belleza y el comediante hicieron alusión a las emociones que la hija de Gisela Valcárcel ha mostrado con frecuencia en la televisión nacional.

El divertido momento ocurrió al inicio del programa, ya que iban a presentar una nota sobre la ruptura sentimental de Edison 'Oreja' Flores y Ana Siucho. Sin embargo, no querían que Ethel anunciara la noticia, indicando que podía romper en llanto o quebrarse por la separación del futbolista y la madre de sus hijos.

Recordemos que, anteriormente, Ethel ha soltado lágrimas durante programas en vivo al presentar noticias emotivas o de rupturas sentimentales, aun cuando estas no le afectan directamente. Sin embargo, ante las bromas de sus compañeros, la conductora se mostró muy tranquila y sonriente.

Por otro lado, Magaly Medina se burló de las bromas que le hicieron a Ethel y dijo que, al parecer, se habría molestado. "Eso te pasa por lloriquear por todo. Ella llora por cualquier cosa, tanto que aburre, cansa", dijo la 'Urraca'.

La hija de Gisela Valcarcel, Ethel Pozo, fue invitada por el actor Carlos Carlín para formar parte de su podcast, en el que entrevista a diversos personajes del espectáculos; durante la conversación, la rubia confesó el motivo por el cual tiende a llorar varias veces en televisión abierta.

Acto seguido, prosiguió a explicar que tampoco es que llore por cualquier motivo, como mucha gente comenta hoy en día.

"Pero no lloro de cualquier cosa. Me hacen memes sobre que pierde Perú y Ethel llora, no lloro por eso. keiko se separó de Mark y dicen: 'Ethel llora', no voy a llorar por eso pues, me emociono, pero no por cosas que no valen la pena", explicó.