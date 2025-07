¡Amor en medio del escándalo! Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se lucen en redes en medio de críticas en Argentina

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli siguen demostrando que su amor está firme, aunque las críticas en Argentina no les den tregua. A pesar de que el conductor está en el ojo de la tormenta por los supuestos problemas financieros de sus programas en Argentina, la pareja no se esconde y hasta comparte su día a día en redes sociales.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli no se dejan afectar por los comentarios malintencionados. A pesar de las duras críticas que enfrenta el presentador y su productora LaFlia en Argentina por los supuestos problemas económicos de los programas "Bailando 2023" y "Cantando 2024", la parejita prefiere enfocarse en pasarla bien y demostrar su amor en redes sociales.

Milett cocina y lo engríe. En medio del escándalo mediático, la modelo peruana decidió engreír a su pareja con un platillo preparado por ella misma. Mostrando su faceta de cocinera, Milett compartió en sus historias cómo preparaba un pollo al horno con puré.

Aunque el pollo parecía estar un poquito quemado, Marcelo no dudó en elogiarla y lanzó un romántico mensaje.

Por la noche, la parejita se reunió con Mica, hija de Tinelli, para seguir celebrando. En videos que subieron, se puede ver a los tres disfrutando entre copas, risas y música.

"Bueno, hoy día vamos a hacer karaoke... 'Ya se mareó' (leyó). No, no. Acá son la 1. Dale. 'Mica no quiere aparecer' (leyó) Está al frente acá", dijo Milett entre bromas, mientras Mica se acercó a darle un beso y un abrazo.