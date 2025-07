Sully Sáenz impacta con nueva vida lejos de la TV y viajando por el mundo: ¿A qué se dedica ahora?

La recordada 'Gatita' de "Esto es guerra", Sully Sáenz, decidió alejarse de los reflectores en Perú y ahora vive una etapa completamente distinta fuera del país. Con 37 años, la modelo y ex chica reality se ha reinventado por completo, y su nueva vida ha dejado a más de uno con la boca abierta.

Alejada de la TV y enfocada en su hijo. Sully tiene 37 años y está enfocada al 100% en su familia. Vive en Palm Beach, Florida, junto a su pequeño de 11 años, fruto de su relación con el canadiense Evan Piccolotto, con quien se casó en 2017 y se separó en 2019. Desde entonces, ha llevado una vida más tranquila, sin cámaras ni polémicas.

"No me arrepiento ni un segundo de haber puesto mi rol de mamá primero, antes que nada. A veces me detengo a mirarte y no puedo evitar que los ojos se me llenen de lágrimas de orgullo", escribió la ex chica reality en redes hace unos meses por el Día de la Madre.