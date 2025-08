Furrey reaparece en video tras atropello y asegura sentirse mejor: "Recién puedo hablar"

Antonio Crespo, más conocido como 'Furrey', volvió a conectarse con su comunidad digital después del accidente que lo mantuvo alejado por más de tres semanas. En un emotivo video transmitido este jueves 31 de julio a través del canal 'Todo Good', el popular youtuber sorprendió a sus seguidores y compañeros al reaparecer con visibles signos de recuperación.

Durante su intervención en el programa 'Habla Good', Crespo explicó que continúa en pleno proceso de recuperación tras haber estado internado en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Con dificultad al hablar pero con la voluntad intacta, relató cómo ha sido su evolución física desde el accidente.

"Sigo en pie, sigo mejorando todavía. Ya voy más de tres semanas en recuperación. Como me escucharán, recién estoy volviendo a hablar, a usar mis manos y mi cuerpo, porque he estado dormido todo este tiempo. Me siento mucho mejor, en especial gracias a ustedes, que me han hecho llegar todo el cariño", expresó con gratitud.