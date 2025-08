Marisol arremete contra Leslie Shaw y defiende a colegas: "Está mal de la cabeza"

Leslie Shaw se ha visto envuelta en una nueva controversia luego de declarar públicamente que el videoclip de "Dile que no", tema que grabó junto a Marisol fue "lo peor" de su carrera. Estas palabras no pasaron desapercibidas y generaron una contundente respuesta de parte de Marisol, quien salió a dar su postura

Durante su intervención en 'Amor y Fuego', Marisol aseguró que no tiene problemas con las críticas que Leslie Shaw pueda hacerle personalmente, pero sí expresó su indignación por los constantes ataques de la rubia hacia otros músicos peruanos, en especial por desmerecer a quienes interpretan covers.

"A mí me puede decir lo que quiera todo el mundo, no me interesa, no voy a contestar, pero sí me parece mal que hable de mis demás compañeros musicales, que los trate de humillar, porque hacen covers, que trate de insultarlos, eso no se puede permitir a nadie porque todos. Es bonito porque eso también ayuda a los compositores a que sigan ganan sus regalías, todos hacemos covers en general. No se puede permitir que ella siga humillando a todos los artistas, eso no puede se", indicó.