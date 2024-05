Kate Candela responde a hater sobre sacar covers: "Han habido versiones que han ganado premios"

Kate Candela es una reconocida artista del género de la salsa ha conquistado con sus últimas producciones musicales. Hace un par de días, la cantante comentó que sacaría un nuevo mix de covers y un usuario la cuestionó por no sacar sus propias canciones. Por ello, decidió realizar un video explicando todo.

¡Defiende el trabajo que realiza!

La artista Kate Candela cuenta con muchos éxitos musicales en su carrera musical, entre sus últimos éxitos está "Mix Vallenatos". Fue tanto su éxito, que la cantante ha sacado una segunda y tercera parte de la versión salsa de canciones de vallenatos. Incluso, la cantante anunció en TikTok que prepararía una cuarta parte de estas canciones.

Ante ello, un usuario la cuestionó por no sacar temas inéditos y solo covers. Kate Candela decidió responder e inició contando que el sueño de toda artista musical es tener sus temas propios. "Sería descabellado decir que no queríamos conquistar el mundo con un tema que no lo hayan escuchado nunca jamás, pero ahora hay realidades que tenemos que aceptar", dijo.

Luego, comentó que en su carrera musical ha intentado sacar sus propios temas inéditos que le costaron mucho. Después, intentó versionar baladas y cumbias en salsa, pero fueron los vallenatos que funcionaron y se volvieron un éxito cuando los sacó en su propia versión de salsa.

"Hice vallenatos versionados en salsa y a la gente le encantó, quien no está feliz cuando las cosas funcionan. Explicarles que versionar canciones, no lo inventé yo, lo inventaron hace mil años. Han habido versiones que se han ganado premiaciones, nominados, todos esos concursos que a mí me encantaría estar", agrega.

La peruana Kate Candela menciona que no se desacredite el esfuerzo que lleva realizar la versión de una canción ya existente porque se tiene que respetar el material ya existente. "Creo y siento yo, que es un esfuerzo mayor, hay que tratarlo con mucho respeto al material ya existente", dice.

¡Los vallenatos cambiaron su vida!

En su video, la intérprete menciona que realizar estos covers han mejorado en su carrera artística. "Debo aceptar que hacer vallenatos en salsa cambió mi vida rotundamente, mi carrera. He llegado a un público que jamás imaginé, yo sé que las personas podrían escoger las canciones originales como tal los vallenatos. Pero el hecho de saber que eligen mis versiones me hace feliz", menciona.

Finalmente, Kate Candela agrega que seguirá trabajando para poder producir sus propias canciones inéditas: "Les juro y les prometo que yo voy a seguir trabajando para poder tener muchos temas propios". Aunque, pide contar con el apoyo del público para que las nuevas canciones se mantengan.