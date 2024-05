Susana Baca agradece el apoyo de sus seguidores y amigos: "Ya estoy de regreso a la vida"

Susana Baca es una querida artista de la música afroperuana, que ha ganado muchos premios a nivel internacional y se ha convertido en un orgullo para el país. La cantante se pronunció en sus redes sociales sobre su salud, tras haber sido dada de alta del hospital.

¡Muy agradecida por el cariño!

La cantante Susana Baca estuvo delicada de salud en los últimos meses y el público se preocupó mucho por ella. Luego de mucho tiempo, fue dada de alta del hospital Edgardo Rebagliati y finalmente, pudo comunicarse nuevamente con sus seguidores por medio de sus redes sociales.

"Amigos queridos, queridos todos... a los que han tenido la fe de que yo iba a mejorar y que siempre supieron que no me iría de este lugar sin pelear por los sueños soñados y además, aún en mi silencio, me llenaron de amor. Ahora ya estoy estoy en mi casita, ya estoy acá y los podré ver y saludar, pero, eso si, por recomendación medica, no podemos aun bailar, ni beber pisco, ni rajar de la gente, excepto de la patética", dijo la cantante.

Luego, agradeció el amor, la ciencia y la fe de muchas personas, así como de amigos. "A casi todos los que me escribieron e invocaron por mi salud y recuperación desde sus oraciones a Dios o a la maravillosa naturaleza desde nuestro país Perú y también desde otros lugares del mundo. Les agradezco a todos esa energía. Ya estoy de regreso a la vida", compartió la artista Susana Baca.

¿Qué le pasó?

En el mes de febrero, la cantante Susana Baca preocupó a todos el país cuando se informó que había sido internada en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) en el hospital de Edgardo Rebagliati. Ante la coyuntura y preocupación de sus fans, su esposo Ricardo Pereyra informó en un comunicado que la artista se encontraba muy delicada.

En el mes de marzo, se informó que Susana Baca salió de la Unidad de Cuidados Intensivos y pasó a cuidados intermedios. Ahora, casi cinco meses de haber sido internada en el hospital, fue dada de alta. Su esposo fue el encargado de informar de su recuperación y que continuará los cuidados en su hogar.

Más de Susana Baca

Susana Baca de la Colina es una reconocida cantante, compositora, investigadora de música y educadora. La artista se ha convertido en ganadora de tres premios Grammy Latinos. Además, se desempeñó como Ministra de Cultura del Perú y Presidenta de la Comisión Interamericana del Cultura de la OEA. A lo largo de su trayectoria musical ha lanzado más de 25 discos.