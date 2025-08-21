RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Abogada de Pamela López da más detalles de la conciliación con Christian Cueva: "Por el bien de los niños"

Luego que Pamela López anunció conciliación con Christian Cueva, su abogada Rosario Sasieta dio más detalles sobre los acuerdos que llegaron.

Abogada de Pamela López da más detalles de la conciliación con Christian Cueva
21/08/2025

Pamela López sigue en medio de varios conflictos legales con Christian Cueva, pero ya han llegado a una primera conciliación para el régimen de visitas para sus hijos. Es así como ahora la abogada de la influencer sale a contar más sobre este acuerdo. 

Abogada de Pamela López da más detalles

En el programa de 'Amor y Fuego', se presentó la abogada Rosario Sasieta para hablar más sobre este primer paso que han dado Christian Cueva y Pamela López con su prima conciliación. Como lo informó la representante de la influencer, el abogado Henry Graus es el representante legal del futbolista y con él llegaron a este acuerdo de régimen de visitas. 

"A raíz de eso, llegamos a una citación que fue esta semana, en la cual el doctor Grau, representado a Christian Cueva como padre de los niños, y Pamela López empezaron a conversar. Ellos son los que llegan al acuerdo. No puedo decir cuál fue el acuerdo (...). Se llegó a este acuerdo en consenso, teniendo por encima de todo el bien de los niños", expresó la abogada. 

Así mismo, los conductores de televisión quisieron saber más sobre este acuerdo que se llegó el pasado martes 19 de agosto, pero como lo informó López anteriormente, ellos llegaron a un acuerdo privado y así se mantendrá. Esto se ha llegado a una comunicación luego de varias citaciones. 

Christian Cueva podrá ver a sus hijos

Es así como Christian Cueva podrá estar con sus hijos siguiendo el orden que han aceptado ambos padres. Además, Rosario Sasieta no dudó en felicitar al 'Aladino' y su abogado por haber puesto de su parte para la conciliación, logrando así un gran favor para los tres menores niños. 

"Él tenía la responsabilidad de suscribir en representación y decir: 'Estoy conforme, este es el régimen de visitas'. Christian Cueva le ha dado instrucciones a su abogado. Esto abre las puertas para que Christian Cueva, sin ninguna situación de conflicto, de controversia, pueda venir - dentro de las condiciones que se han formado - a ver a sus hijos, a quererlos, como corresponde", comentó la abogada frente a las cámaras de televisión.

De esta manera, tras varios meses de conflicto entre Pamela López y Christian Cueva, han llegado a su primera acuerdo para que el pelotero pueda ver a sus hijos según en el tiempo en que han conciliado. La abogada Rosario Sasieta espera que se un comienzo para solucionar todos sus conflictos legales. 

Karibeña