Samahara Lobatón finalmente vendió su cuenta de Instagram: ¿Quién la compró y que uso le dará?

Samahara Lobatón finalmente logró vender una cuenta de Instagram que venía ofertando desde hace varias semanas. La joven que compró este perfil en redes sociales se mostró sumamente agradecida con la influencer y reveló el motivo de la compra y cómo usará la cuenta a partir de ahora.

El portal de noticias Instarándula compartió un video de una joven ecuatoriana que supuestamente adquirió la cuenta de Instagram de Samahara Lobatón. "Por fin vendió la cuenta de Samahara, la ecuatoriana le agradeció porque ha sido un monto económico jajaja", se lee en el mensaje compartido por Samuel.

En el video, la joven que adquirió el perfil expresó su agradecimiento hacia la hija de Melissa Klug y rechazó las críticas de quienes cuestionan tanto a la influencer por vender su página como a ella por comprarla.

"Gracias a Samahara, que me dio la oportunidad de adquirir esta cuenta. Créame que me la dejó económica para lo que ella estaba pidiendo. Quizá hay chicas que están diciendo o comentando '¿por qué vendió la cuenta?' No saben que Samahara ha sido una bendición en mi vida", dijo la joven.