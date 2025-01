Jesús Barco afirma que ya no acude a fiestas nocturnas ¿Melissa Klug le prohibió?

La empresaria Melissa Klug y Jesús Barco ya tienen una relación sentimental de cinco años, además de una hija pequeña juntos. En una entrevista, el futbolista reveló muchos detalles de su vida privada que cambió tras tener su relación con la 'Blanca de Chucuito'.

A través de una conversación con Cuto Guadalupe en su podcast, Jesús Barco reveló cómo ha cambiado su vida en los últimos años. El futbolista que antes salía a fiestas y celebraciones los fines de semana, ahora se queda en su casa al lado de Melissa Klug.

El pelotero reveló que se ha acostumbrado a quedarse en su hogar y ya no se desespera por salir a una fiesta. Esto sería a causa de que cambió toda su vida desde que llegó su pequeña hija al mundo y que se ha convertido en su mayor alegría.

"Lo bueno es que los dos estamos acostumbrados a estar en casa, no es que a mí me desespere salir un sábado o domingo, a ella tampoco, más nos gusta estar en casa, ahora más con mi hija. Ahora yo lo vivo en carne propia, a veces me levanto sin ganas y veo a mi hija y sonrío, me cambia todo. Esas cosas yo no las cambio por una fiesta u otras cosas", afirmó.