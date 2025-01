Arturo Álvarez revela que no votaría por su hermano Carlos Álvarez en elecciones presidenciales: ¿Por qué?

Arturo Álvarez sorprendió a todos al hablar abiertamente sobre su relación con su hermano Carlos Álvarez y su postura ante una posible candidatura presidencial de este último. En una reciente entrevista, Arturo dejó claro que no votaría por Carlos solo por ser su hermano, por fuertes motivos.

Arturo Álvarez sobre si votaría por Carlos Álvarez en elecciones

Arturo Álvarez no tuvo problemas en hablar abiertamente sobre su relación con su hermano Carlos Álvarez, y sorprendió a todos cuando reveló que no lo apoyaría en su candidatura presidencial. En una entrevista reciente para Ricardo Rondón, el popular comediante dejó claro que, a pesar de ser familia, no votaría por Carlos solo por el vínculo sanguíneo.

La relación entre los hermanos Álvarez no pasa por su mejor momento. Arturo reveló que, desde hace años, se encuentran distanciados. Aunque ambos comparten el mundo de la comedia, nunca se han presentado juntos ni mantienen contacto.

Al ser consultado sobre si apoyaría a su hermano en su candidatura presidencial, Arturo fue tajante: "Lo tendría que pensar. Yo no votaría por mi hermano, ni por mi vecino, ni por mi flaca, tengo que pensar en el país. Es complicado", explicó.

De esta manera, dejó claro que, aunque es su hermano, no lo apoyaría automáticamente en un tema tan importante como la presidencia del país.

Una postura crítica pero objetiva. A pesar de no estar de acuerdo con la candidatura de su hermano, Arturo no guarda rencor hacia él. De hecho, destacó que si Carlos tiene buenas intenciones para el país, no le desea mal.

"Ojalá que le vaya bien", mencionó, pero recalcó que para tomar una decisión de voto, no basta con ser familia: "No es que no votaría, hay que ver el plan de Gobierno. Yo soy objetivo, no voy a decir que no votaría por mi hermano solo por lo que pasó". Esta postura crítica muestra que Arturo prefiere ser objetivo antes de basar su apoyo en un lazo familiar.

Carlos Álvarez y los hijos de Arturo

La relación de Carlos con los hijos de Arturo también fue un tema de conversación. Arturo explicó que, aunque Carlos conoció a sus hijos cuando nacieron, la relación nunca fue cercana.

"Si los conoció cuando nacieron, pero no hay una relación cercana", afirmó el comediante, dejando en claro que, de alguna forma, Carlos se ha convertido en un "extraño" en la vida de su familia. "A mis hijos yo los amo, tiene 7 años y 5 años. Se podría decir que son lo que más amo en mi vida", expresó, señalando que no podría permitir que alguien que no tiene una relación cercana con sus hijos esté tan involucrado en su vida.

Sin embargo, el comediante aclaró que no guarda rencor y que, aunque no lo apoyaría en su candidatura, no es por lo que pasó entre ellos, sino por la importancia de tomar decisiones objetivas.

Este revelador testimonio de Arturo Álvarez ha dejado a todos sorprendidos, especialmente a sus seguidores, quienes esperan saber si habrá algún tipo de reconciliación entre los dos hermanos. Lo que está claro es que la distancia entre Arturo y Carlos Álvarez sigue creciendo.