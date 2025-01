Jorge Luna enfocado en triunfar con su equipo de fútbol: "Si no se da, las risas nunca faltaron"

Hace unos días, se anunció oficialmente que el cómico Jorge Luna compró el Club Deportivo Domingo Dianderas que pertenece a la liga provincial de Chincha Alta. Actualmente, el empresario se encuentra de vacaciones, pero expresó algunos de sus planes para el equipo de fútbol.

El Club Deportivo Domingo Dianderas compartió un comunicado en redes sociales confirmando la noticia. Desde entonces, el cómico ha estado recibiendo muchas propuestas para su nuevo equipo de fútbol y expresó sentirse muy agradecido por el inmenso apoyo que recibe en esta nueva faceta como empresario deportivo.

Jorge Luna también reveló que ahorita se encuentra de vacaciones con su familia y decidió liberarse de todo el estrés, ya que fue un año muy productivo y ocupado. Por ello, ahora viene descansando, pero ya tiene muchos planes para su nuevo club cuando regrese al trabajo.

"En marzo, me voy a poner a chambear en el club. Tengo cosas en mente por hacer, obviamente me estoy juntando con gente que sabe. Cuando no sé hacer algo, busco a las personas que lo saben hacer y me rodeo de gente capacitada. Lo tengo clarísimo qué hacer es con respecto a lo audiovisual, tengo muchas ideas", cuenta.