Amy Gutiérrez revela si marco distancia con Daniela Darcourt tras polémica ¿Se acabó la amistad?

Las cantantes de la salsa peruana pasaron por un tenso momento en el 2024, debido a la polémica de Master Chris con Daniela Darcourt. En aquel momento, la salsera expresó que no tenía amigas en la música y por ello, Amy Gutiérrez ahora contó si mantiene comunicación con ella.

Como se recuerda, las cantantes Amy Gutiérrez y Daniela Darcourt se conocieron cuando formaron parte de Son Tentación. A pesar que ambas emprendieron como solistas, siempre se mantenían en comunicación y afirmaban tener una amistad, pero todo esto habría llegado a su fin el año pasado por polémica con Master Chris.

En una entrevista para América Espectáculos, Amy habló sobre aquel asunto con Daniela : "Hace un mes nos encontramos en el aniversario de Septeto Acarey, yo me acerco a Daniela 'face to face' y le digo: 'oye Dani quiero saber si está todo bien, si algo te incomodó realmente, soy tu amiga y quiere reafirmar mi amistad por siempre y para siempre, fuera de los escenarios".

Luego, la intérprete de "No sé" cuenta que su excompañera de Son Tentación le respondió amablemente y le afirmó que no había ningún problema. Aún así, revela que por su parte todo se encuentra bien y mantiene su amistad como años anteriores.

"Ella estaba muy tranquila y me dijo: 'no te preocupes, todo esta bien'. La vi muy bien también, pero uno no sabe lo que pasa detrás de la persona. Entonces yo le reiteré mi apoyo, le dije que ella cuenta conmigo para lo que sea. Por ahí nos estaremos juntando quizá para chismear, no lo sé, pero ahorita conmigo personalmente todo bien con Daniela", añadió.