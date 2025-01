Laura Bozzo deberá pagar millonaria indemnización a Gabriel Soto e Irina Baeva

La polémica vuelve a rodear a la conductora peruana Laura Bozzo, quien enfrentará un nuevo fallo judicial en su contra. La presentadora fue condenada por la justicia mexicana a pagar dos millones de pesos mexicanos a los actores Gabriel Soto e Irina Baeva por difamación y daño moral.

Los comentarios en cuestión fueron realizados por Laura Bozzo, en 2020 durante su segmento "Laura Opina", emitido en el programa "El Gordo y la Flaca" . En ese espacio, la conductora hizo críticas sobre la relación sentimental que había entre los actores Soto y Baeva. La conductora, mencionó duros calificativos hacía la actriz dando a entender que cómo mujer no la representaba entre otras cosas, lo cuál llevó a legal y posteriormente al veredicto.

En diciembre de 2024, la corte mexicana falló a favor de los demandantes, estableciendo la millonaria indemnización. Sin embargo, Bozzo no tardó en pronunciarse al respecto.

"Ya se apeló, lo voy a ganar. Aquí hay libertad de expresión. Como soy abogada, ni me preocupo, porque sé que no hay nada", declaró la conductora, quien además argumentó que sus comentarios no eran declaraciones formales, sino opiniones emitidas en un programa de televisión.

El conflicto ha dividido opiniones entre los seguidores de la presentadora y los actores. Mientras Gabriel Soto e Irina Baeva se mantienen al margen del debate público, Bozzo continúa generando controversia con su postura firme. Algunos especialistas en derecho consideran que el caso refleja los límites entre la libertad de expresión y el respeto a la reputación de terceros.

Pese al fallo, Laura Bozzo aseguró en el programa "Venga la Alegría" que no tiene intención de pagar la multa y reitero sus opiniones contra la pareja. Durante una entrevista, criticó directamente a Gabriel Soto, dejando claro su postura sobre el caso. Según la conductora, su trayectoria laboral le ha permitido ganar dinero con esfuerzo, y sin denuncias

"Yo he preferido mantenerme al margen, no me gustan este tipos de shows. Yo no gano dinero con demandas, mi dinero lo gano con mi trabajo. Si pudiera denunciar todo lo que han dicho de mí, sería multimillonaria", señaló Bozzo con su característico tono directo.