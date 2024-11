Magaly Medina le responde a Christian Cueva por decirle "Madrina": "Por favor, más respeto"

Durante una reciente entrevista, Cueva proclamó su amor por Franco, pero su comentario hacia Medina no pasó desapercibido. La conductora de ATV, visiblemente incómoda, respondió con un mensaje contundente, cuestionando la familiaridad del futbolista y exigiendo respeto.

El episodio se volvió viral, ya que muchos esperaban la reacción de Medina ante el romance entre Cueva y Franco. La presentadora, conocida por su carácter fuerte, no dudó en expresar su opinión sobre el apodo que le otorgó el deportista.

La reacción de Magaly Medina ante el comentario de Cueva

Al salir de la emisora, Christian Cueva se refirió a Magaly como su "madrina", lo que provocó una reacción inmediata de la conductora. "¿Madrina? ¿Se refería a mí? ¡Hay por favor, como si estuviera en oferta!", exclamó Medina, dejando claro que no aceptaba tal familiaridad. Su respuesta fue acompañada de un gesto de desaprobación que no pasó desapercibido por los televidentes.

Medina continuó su arremetida, afirmando que su único ahijado es Paco Bazán, conocido como 'CPP'. "No me vengan con madrinazgos. Hasta podría aceptar ser madrina de los gatos del canal, pero de este (Cueva) no", añadió entre risas, enfatizando su desdén hacia el comentario del futbolista.

¿Una posible visita de Cueva y Franco al programa de Magaly?

Tras el intercambio de palabras, surge la pregunta: ¿Christian Cueva y Pamela Franco estarán pronto en el set de Magaly? La presentadora ha extendido una invitación abierta a la pareja, y el futbolista no descartó la posibilidad de asistir. "Entiendo que hay muchas cosas por querer hablar, conversar y todo. En realidad, no tengo ningún problema", comentó Cueva, dejando a todos intrigados.

Sin embargo, el futbolista también expresó su descontento con la presión mediática que ha estado enfrentando. "Es feo vivir así, que te estés persiguiendo, metiendo el micro", afirmó, sugiriendo que busca una vida más tranquila. La expectativa crece sobre si la nueva pareja del momento se presentará ante la 'urraca' en su programa.

"Seguramente, Cueva lo va a empezar a promocionar ahora en las radios, programas, canales de YouTube y ¿por qué no viene (Christian Cueva) a cantarlo acá con la Pamela (Franco)? Les ofrecemos gentilmente el set", dijo Magaly Medina, para que luego en el programa un reportero fuera de cámara se riera, y a continuación, ella también se carcajeara.

Cabe resaltar que Christian Cueva ha sacado un tema junto a Pamela Franco. Tras ello, el pelotero ha captado la atención de todos los medios y sería posible que en algún momento visite el set de Magaly Medina.