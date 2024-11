Christian Cueva saca una segunda canción de cumbia y usuarios se emocionan: "Saquen las chelas"

El deportista Christian Cueva se ha convertido en el centro de atención en los últimos meses sobre su relación con Pamela Franco, su aún esposa Pamela López y en su carrera futbolística. Ahora, el popular 'Aladino' estaría intentando probar otro rubro sacando canciones de cumbia y a los usuarios les ha gustado.

Hace unos días, se volvió viral una canción donde el pelotero Christian Cueva estuvo grabando una canción en un estudio de música y junto a la cantante Pamela Franco. El tema que habían elegido cantar juntos era "El Cervecero" de Armonía 10, este sencillo es uno de los favoritos del 'Aladino' que en más de una ocasión se le ha visto cantándolo a todo pulmón en fiestas.

Ahora, el futbolista habría grabado una segunda canción junto al dueño de un conocido restaurante de cevichería, volviéndose viral en las redes sociales. La canción se trataría de "Nos queremos y qué", interpretada por el popular Chacalón Jr.

La canción se ha convertido en viral, siendo compartida por muchos usuarios, sumando miles de reproducciones en unas horas. No queda duda que al pelotero que le encanta la cumbia y al público parece gustarle esta nueva faceta, que incluso le han propuesto a que se dedique a ello.

En menos de una semana, Christian Cueva ha grabado dos temas de cumbia que al público le viene encantando. Por medio de los comentarios, muchos usuarios han quedado impresionados con el talento del futbolista y que su voz se prestaría especialmente para ese género. Incluso, le aconsejaron que siga este camino musical, en vez del fútbol.

"López hizo k lo saquen de Cienciano y la Franco lo metió ala cumbia", "En Perú nunca te aburres. Vamos el Aladino de cumbia", "Por culpa de Cueva me gusta esa canción". "Su futuro era cantar tiene lo suyo", "Creo que ya me está gustando su música, saquen las chelas", "Nos queremos y que, nos amamos y que jaja", "Fuera de broma canta bonito jajaja", "Cuevita veo que el fútbol no es para ti, mejor dedícate a la música", expresaron algunos usuarios.