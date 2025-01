Magdyel Ugaz y la decisión que deberá tomar por su enfermedad: "Me van a tener que retirar el útero"

Magdyel Ugaz es una actriz muy querida por el público que viene cautivando desde hace muchos años con su forma de ser y su participación en varias producciones. En una entrevista muy personal, la peruana reveló que tendrá que tomar una difícil decisión a causa de la enfermedad que padece.

En el podcast de Dolce Placard, Magdyel Ugaz cuenta nuevamente sobre la enfermedad que padece y que lo anunció hace unos años. La endometriosis es una condición ginecológica muy dolorosa y debilitante. Tras saber de ello, en un futuro tendrá que tomar la difícil decisión de capaz retirarse el útero por el bienestar de su salud.

"Esta enfermedad me ha venido a sentar y me ha venido a traer muchas lecciones, algunas muy dolorosas, todas de mucho aprendizaje, y me ha puesto la pregunta bastante ¿No? Porque con mi adenomiosis en algún punto quizás, me van a tener que retirar el útero", cuenta.