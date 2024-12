Ministro de Economía desmiente destitución de Jean Ferrari: "Que siga trabajando por el bien de la 'U'"

La polémica sobre la salida de Jean Ferrari como administrador de Universitario de Deportes ha dejado a los hinchas del club con dudas. Sin embargo, el Ministro de Economía, José Arista, salió al frente y desmintió las declaraciones de Ferrari, asegurando que no existe una destitución oficial y que el administrador debe seguir trabajando por el bien del club.

Todo comenzó cuando, el jueves 26 de diciembre, Jean Ferrari aseguró que había sido destituido de su cargo como administrador de Universitario por una decisión tomada de manera apresurada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Ferrari afirmó que había recibido información "sensible y preocupante" sobre su remoción, y que esta decisión se había tomado sin respetar los plazos ni los procedimientos legales.

Sin embargo, este jueves 26 de diciembre, José Arista, Ministro de Economía, desmintió rotundamente estas afirmaciones. Durante una conferencia de prensa, Arista explicó que, tras consultar con el superintendente de la Sunat, no hay ninguna base real para la destitución de Ferrari.

"No entiendo cómo puede alguien salir a dar por hecho algún trascendido informal que haya recibido", dijo el ministro, quien le pidió a Ferrari que se mantuviera tranquilo y siguiera trabajando por el bien de la 'U'. "Hasta donde sé, y he consultado con el superintendente de Sunat, no hay absolutamente nada real detrás de ese trascendido. Que se quede tranquilo el señor Ferrari y que siga trabajando por el bien de la 'U'", expresó Arista.