Paula Arias de Son Tentación se pronuncia sobre las extorsiones: "También en la salsa ha sucedido"

En las últimas semanas, se ha informado sobre las extorsiones que viene sufriendo varias agrupaciones en el género de la cumbia. Ante ello, la líder de Son Tentación, Paula Arias, ha expresado su preocupación ya que esta falta de seguridad sería en todos los géneros musicales.

Son Tentación se ha convertido en una de las agrupaciones de salsa más importantes del país. La líder del grupo femenino es Paula Arias, quien se encuentra encargada de un gran grupo de trabajadores bajo su orquesta. Ante las últimas complicadas situaciones por falta de seguridad, se pronunció sobre las extorsiones.

"Complicado, delicado, realmente preocupante porque no es la primera agrupación ni el primer género que sucede, esto también en la salsa ha sucedido mucho antes, gracias a Dios no pasó. No estamos libres, en cualquier distrito, en cualquier lugar, no te imaginas hasta donde te pueden hacer este daño", expresó.