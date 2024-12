Yahaira vuelve aclarar que no tiene ningún vínculo sentimental con Sergio George: "Somos muy buenos amigos"

La salsera Yahaira Plasencia se ha convertido en una de las artistas más escuchadas a nivel nacional e internacional, que durante más de tres años trabajó con el productor Sergio George. Tras tener un gran acercamiento y apoyo, la peruana volvió a recalcar que tiene una relación de amistad con él.

Yahaira Plasencia ha estado presente en los eventos más importantes de la música peruana, al lado de grandes artistas internacionales. Mientras trabajaba con Sergio George, la salsera logró grandes pasos en su carrera musical y después de que dieron fin a su trabajo juntos, siguieron como muy buenos amigos.

En el último evento de los Premios Latin Grammy, se volvió hablar nuevamente sobre una supuesta relación más que amistad de parte de ellos. Por ello, la cantante expresó nuevamente que solo son buenos amigos que se apoyan y que el productor le apoya a continuar con su carrera musical a nivel internacional.

"Sergio y yo somos muy buenos amigos, cada vez que puedo ir con él me enseña un montón. La última vez que fue en los Latin Grammy, ha sido espectacular, o sea no te imaginas. Hay cosas que no puedo contar, pero yo he estado muy cerca a Oscar, Tito, a Niche que son mis amigos. Hemos compartido un montón y me he nutrido un montón", expresó.