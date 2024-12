Daniela Darcourt revela por qué dejó de trabajar con Master Chris ¿Estaba siendo explotada?

La cantante Daniela Darcourt ha cautivado al público con sus canciones y gran talento musical. En las últimas semanas ha contado el sabotaje que ha estado teniendo a su carrera musical y ante ello, decidió contar la razón del fin de su trabajo con Master Chris.

Daniela Darcourt estuvo en una entrevista con el programa América Hoy, dónde contó que en su trayectoria musical ha tenido que enfrentar muchos obstáculos que ha ido aprendiendo en conforme pasaba los años. Ante tanto atropello a su música y trabajo, ha decidido hablar finalmente y no callarse más.

"Si yo he salido hablar y a decir lo que en este momento me ha sucedido o lo que me ha pasado a lo largo de mi carrera, que son seis años nada más, es porque ya me cansé" , expresó.

Luego, la salsera contó por qué no se comunicó directamente con el productor internacional cuando el videoclip de "Señor Mentira" se borró temporalmente por el reclamo de derechos de autor. Ante ello, expreso que no habían terminado bien después de su primera producción juntos.

"¿Por qué Daniela Darcourt no tomó el teléfono?", le preguntan y responde: "Porque no nos hablamos hace cinco años, básicamente por eso, entonces imagínate, es como que tú no veas a un ex en 10 años, ¿Cómo le hablas? no tengo su teléfono, no tengo su contacto, yo lo eliminé cuando cambie de teléfono. No somos ajenos a que la relación no terminó bien y he leído comentarios que dice: 'Eso le pasa por firmar y no darse cuenta'. Es que uno confía y aparte yo tenía 22 años".