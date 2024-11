El rock está de luto: Fallece reconocido baterista a sus 44 años ¿De quién se trata?

El rock se encuentra de luto nuevamente tras el deceso de un reconocido músico que ha marcado junto a su banda innumerables temas. A través de TMZ, se informó que el baterista de 44 años fue hallado sin vida en su hogar.

Fallece reconocido baterista

El portal TMZ ha informado sobre el fallecimiento del músico Bob Bryar, baterista que formó parte de la banda My Chemical Romance. El artista fue hallado sin vida en su residencia el último martes 26 de noviembre, pero recién se dio a conocer la información a los medios.

De acuerdo al medio, el cuerpo fue hallado en un avanzando estado de descomposición aludiendo que llevaba varios días de su deceso. Según el reporte de las autoridades, se han descartado algún tipo de violencia o delito debido a que todas las pertenencias y objetos de valor del músico se encontraban intactas. Además, también se informó que sus dos perros fueron rescatados por el Departamento de Control Animal.

Se ha dado a conocer que Bob Bryar fue visto por última vez el pasado 4 de noviembre. Hasta el momento, se desconoce las causas de la muerte del músico de 44 años. Actualmente, se encuentra en investigación su fallecimiento, pero de descarta que hubo algún factor externo.

Bob Bryar, Former My Chemical Romance Drummer, Dead at 44 | Click to read more 👇 https://t.co/mVYAWu9qFl — TMZ (@TMZ) November 30, 2024

¿Quién fue Bob Bryar?

Bob Bryar fue le baterista con más trayectoria en la banda My Chemical Romance, desde 2004 hasta el 2010. El músico nació en Chicago en 1979, desde temprana edad comenzó a tocar la batería en las bandas de su escuela. Estudio Ingeniería de Sonido en la Universidad de Florida, trabajando luego para The Use y Thrice.

En 2004 entró como baterista en la gira de My Chemical Romance a Japón reemplazando al anterior baterista Matt Pelissier. Su llegada fue justo después del lanzamiento del segundo álbum de la banda, 'Three Cheers for Sweet Revenge'. A pesar que no tocó en el disco, el baterista apareció en todos los videos musicales y promociones musicales.

El músico estuvo en el momento de mayor apogeo de la banda y participó en la composición del disco 'Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys' en el 2010, pero se retiró de My Chemical Romance antes de su lanzamiento oficial.

Años posteriores a su salida de My Chemical Romance, continúo tocando la batería, pero en 2014 anunció su retiro de la música para convertirse en agente inmobiliario. Bob Bryar apoyó a muchas causas benéficas de rescate para perros. Ahora, sus seguidores lamentan el deceso del músico a sus 44 años.