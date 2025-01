Metiche se disculpa con Samantha Batallanos por comentarios inapropiados: "Asumo las consecuencias"

Kurt Villavicencio sorprendió al disculparse públicamente con Samantha Batallanos por los comentarios que hizo respecto a ella en su programa hace dos días. El conductor de 'Todo se filtra' aseguró que también se ha disculpado personalmente con la modelo a través de una llamada telefónica.

Hace unos días, 'Todo se filtra' tuvo como invitado a Jonathan Maicelo para hablar sobre su rinoplastia. Sin embargo, en cierto momento también fue consultado sobre el vínculo amical que su exnovia Samantha Batallanos tiene con algunos streamers peruanos.

En ese momento, Kurt Villavicencio afirmó que Samantha hace transmisiones en vivo con el streamer Neutro. No obstante, cuestionó la forma en que presentan a la modelo, ya que, según su percepción, la estaban calificando y vendiendo de una forma poco decente.

El comentario de Kurt molestó muchísimo a la ex Miss Grand Perú, quien exigió disculpas inmediatas a través de sus historias de Instagram. Debido a ello, "Metiche" tomó varios segundos para enviarle un mensaje a la modelo.

En esa misma línea, el conductor afirmó que siempre ha aceptado las consecuencias de lo que dice en su programa y, debido a ello, se ve en la necesidad de disculparse con Samantha de forma pública. También confirmó que ya lo hizo en privado.

"Ayer la llamé después del programa, le pedí las disculpas por teléfono y le dije que me gustan las cosas directas. Cuando yo cometo un error, asumo las consecuencias y soy responsable de lo que he dicho" , sentenció.

Después de los comentarios de Metiche, Samantha no se contuvo y expresó su descontento con firmeza. A través de un video, la modelo manifestó su decepción y acusó a Metiche de estar lleno de prejuicios. Además, defendió su derecho a vivir su vida y su sexualidad libremente, sin deberle explicaciones a nadie.

A través de un video, Samantha expresó: "Qué desafortunado el comentario que tuvo hacia mi persona. Como periodista, te me caíste totalmente porque estás lleno de prejuicios. Me parece una agresión a mi persona que me estés discriminando así, ninguneándome por mi comportamiento. Yo soy una mujer libre y hago lo que quiero con mi sexualidad porque me da la gana. No le debo nada a nadie y estoy soltera", dijo con firmeza.