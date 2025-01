Arturo Chumbe revela encuentro especial con Fabio Agostini: "Besa muy bien"

Arturo Chumbe, reconocido coreógrafo peruano, ha vuelto a estar en el centro de la atención mediática tras revelar detalles inéditos sobre su participación en el reality chileno "Palabra de Honor". Las declaraciones de Chumbe sobre un posible beso con Fabio Agostini ha desatado revuelo en redes sociales, captando la atención de los fanáticos del espectáculo en Perú y Chile.

Durante una entrevista para el podcast Chimichurri, el artista habló sobre su experiencia en el reality chileno, donde coincidió con el español Fabio Agostini. En medio de risas y comentarios, el coreógrafo insinuó que compartió un momento especial con el popular "Lord Agostini" durante las galas del programa.

"Yo le digo al público que vean el reality porque pasan cosas interesantes... Yo he estado contratado para las noches de gala (...) he estado como jurado y dándome unos cuantos besos", confesó.

El conductor del podcast, Christian Bayro, no dejó pasar la oportunidad y le preguntó directamente a quién se había besado en el reality. Con una sonrisa cómplice, Chumbe respondió que ya lo había mencionado previamente al hablar de Fabio Agostini.

Bayro, sin rodeos, replicó: "¿Qué tal 'chapa' Fabio (Agostini)?", a lo que Arturo respondió con picardía: "Muy bien". Sin embargo, el coreógrafo también dejó claro que este gesto no define la orientación sexual de Agostini. "Un beso no decide nada, no a la mentalidad cuadriculada, un beso es un beso y ya", enfatizó Chumbe, desmontando cualquier prejuicio.