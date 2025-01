Samantha Batallanos exige disculpas públicas a Metiche por comentarios: "Te me caíste"

Samantha Batallanos no dudó en responder con fuerza a Kurt Villavicencio, conocido como 'Metiche', luego de que el conductor de "Todo se Filtra" hiciera comentarios que consideró ofensivos hacia ella.

La exreina de belleza y modelo se sintió atacada cuando Villavicencio habló sobre su vida personal en su programa y permitió que su expareja, Jonathan Maicelo, también la mencionara. Te contamos los detalles.

El problema surgió cuando, en un episodio reciente de su programa "Todo se filtra", Metiche se refirió a unos videos de Samantha con el youtuber Neutro.

"Esas imágenes con Neutro me sorprendieron, a la pobre chica la estaban ofreciendo como cualquier cosa, y es una dama y una mujer" , dijo Kurt. Estas palabras causaron indignación en Batallanos, quien no tardó en responder en sus redes sociales.

En su respuesta, Samantha no se contuvo y expresó su descontento con firmeza. A través de un video, la modelo manifestó su decepción y acusó a Metiche de estar lleno de prejuicios. Además, defendió su derecho a vivir su vida y su sexualidad libremente, sin deberle explicaciones a nadie.

A través de un video, Samantha expresó: "Qué desafortunado el comentario que tuvo hacia mi persona. Como periodista, te me caíste totalmente porque estás lleno de prejuicios. Me parece una agresión a mi persona que me estés discriminando así, ninguneándome por mi comportamiento. Yo soy una mujer libre y hago lo que quiero con mi sexualidad porque me da la gana. No le debo nada a nadie y estoy soltera", dijo con firmeza.