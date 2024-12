Magaly entablaría demanda contra la Dra. Fit por llamarla "delincuente": "No la voy a tolerar"

Magaly Medina utilizó su programa para responderle fuerte y claro a la Dra. Fit, e incluso dejó abierta la posibilidad de querellarla por haberla llamado delincuente y asegurar que ella fue su paciente en su centro estético. La batalla pública entre ambas nació desde que Magaly expuso varias supuestas malas praxis por parte de la doctora.

Durante la más reciente edición de su programa, la urraca mostró varios fragmentos de las entrevistas que la especialista en medicina tuvo en algunos programas de cable, donde la acusó de ser una "delincuente" por haber estado presa.