Magaly Medina se ríe de la críticas de LAM: "No tenía look ni estilo, ni lo sigo teniendo"

La conductora Magaly Medina se ha convertido en una de las más importantes del país, resaltando por su estilo único. En las últimas semanas, ha recibido críticas de un programa Argentino a raíz de su pleito con Cristian Zuárez, ahora criticaron sus looks antiguos y ella se divirtió en su programa.

¡Se lo toma con mucho humor!

En el programa Los Ángeles de la Mañana (Lam), los panelistas criticaron los looks de Magaly Medina donde la llamaron 'Jabonera', entre otras cosas más sacando sus fotografías de los 90's. La conductora se divirtió y afirmó que es una falta de confianza que no le pidieran sus archivos, ya que tiene todos para que puedan rajar de su estilo.

"Como ya está acabando el año ya no tienen que hablar en su programa, que decidieron darme 14 minutos para hablar de mis looks ¿Cómo dicen que nadie me conoce en Argentina? Es raro aquí todo el mundo raja, pero hasta Argentina. Sacaron mis looks del 97, 98... espérense que falta de confianza porque no nos pidieron nuestro archivo. Tenemos un archivo inagotable a la próxima colega, un WhatsApp y te envío todo el material", expresó.

Magaly Medina se divierte con las críticas pic.twitter.com/PvK43Ov3Uv — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) December 20, 2024

Magaly afirma no tener estilo

La conductora peruana afirmó que no tiene ningún problema de recibir críticas y menos de los panelistas del programa argentino Lam, pero aclaró que no tiene 80 años. Magaly Medina lleva en la televisión desde 1997 y ha tenido todo tipo de looks en la señal abierta que también lo mostró en su nota.

Durante su programa, compartió un archivo de su primera salida al aire donde se criticó a ella misma por su estilo y peinado. Afirmó que sin duda no tenía estilo y que ahora, tampoco lo tenía.

"Dicen que tengo 80 años... no, todavía. Nací en 1963 y llevo 27 años en la TV. Así empecé, ese fue mi primer programa en 1997. Así aparecí. No tenía, como dice Matilde, ni look ni estilo. De repente, ni lo sigo teniendo, ni luces. Es cierto que divertido, con un corte de pelo que parecía que lo había hecho mi enemigo", afirmó.

Sin duda Magaly Medina tiene un buen humor para autocriticarse sin ningún problema. No le choca el qué dirán de su apariencia y se divierte con los comentarios de los panelistas, donde incluso les dio la razón. La conductora no le tema a las críticas y se divierte que le dediquen tanto tiempo a nivel internacional.