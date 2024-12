Samantha Batallanos cuenta que fue víctima de terrible asalto: "Estaba atrapada"

La modelo Samantha Batallanos sufrió un aterrador asalto mientras regresaba a su casa después de trabajar en Pachacamac. En una emotiva entrevista, relató cómo un ladrón la sorprendió en pleno tráfico y la amenazó con un arma.

Samantha Batallanos vivió una experiencia aterradora cuando fue víctima de un violento asalto mientras regresaba de su trabajo en Pachacamac. En un conmovedor relato, la modelo contó en "Magaly TV La Firme" cómo fue sorprendida por un ladrón armado mientras viajaba por la Panamericana.

En medio del caos del tráfico, Samantha se dio cuenta de que algo no estaba bien, mientras miraba su teléfono, escuchó un fuerte ruido.

"Sentí que me destrozaban la ventana, y cuando me di cuenta, había un tipo con capucha destrozando mi ventana y no se podía romper", relató. Fue entonces cuando el delincuente, con un arma en mano, comenzó a exigirle sus pertenencias. "Me dijo: 'Sal de acá, dame tus cosas, dame tu teléfono'", comentó, dejando claro el nivel de agresividad del asalto.