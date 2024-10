Samahara Lobatón tiró la casa por la ventana en cumpleaños de su hija ¿Cuánto costó la fiesta?

Nuevamente la influencer Samahara Lobatón vuelve a dar de qué hablar en las redes sociales. Y es que la gran fiesta de cumpleaños que realizó para su hija no ha pasado desapercibida por sus seguidores. En ese sentido, el programa magazine 'América Hoy' reveló cuánto habría gastado la influencer en esta celebración.

Recordemos que hubo especulaciones sobre una posible reconciliación entre Samahara Lobatón y Bryan Torres, el padre de su segunda hija. No obstante, ambos no lo han oficializado hasta el momento. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El programa América Hoy reveló los gastos que habría realizado la hija de Melissa Klug para celebrar el cumpleaños de su primera hija. Según el programa conducido por Ethel Pozo, la influencer habría gastado alrededor de 30 mil soles en el evento.

Samahara Lobatón, en una entrevista con el programa matutino, reveló que esta vez no pudo obtener un canje total, ya que las empresas ya no operan de esa forma.

"Yo trabajo con Yunko hace mucho tiempo, desde el primer año con Xianna. Si bien es cierto me hizo un descuento, pero no es que me haya dado canje porque Yunko no da canje", dijo Lobatón para el magazine de América Televisión.