Milett Figueroa reconoce que Tinelli la puso como jurado de 'Cantando 2024': "Me siento muy orgullosa"

Durante la más reciente edición del reality 'Cantando 2024', Milett Figueroa se dirigió a Mimi Alvarado, con quien protagonizó un fuerte altercado hace unos días atrás. En ese sentido, la novia de Marcelo Tinelli reconoció cómo obtuvo el puesto de jurado en el programa.

Sin embargo, no se sintió intimidada frente a las críticas de Mimi Alvarado, pues defendió su puesto como jurado y afirmó sentirse orgullosa por la oportunidad que le brindó Tinelli. Te contamos más detalles a continuación.

Nuevamente, Milett Figueroa y Mimi Alvarado protagonizaron un tenso momento durante la más reciente edición del reality argentino 'Cantando 2024'. En esta ocasión, la modelo peruana se dirigió a la novia del primo de Marcelo Tinelli para aclararle cuál es su papel en el programa. Además, reconoció que obtuvo el puesto de jurado gracias al presentador argentino, pero dejó en claro la trayectoria que tiene como artista.

"Yo quiero aclarar porque mucho se dice. La verdad es que a mí no me molesta para nada tener una persona que me haya puesto en este lugar. Me siento muy orgullosa de que me de la oportunidad mi novio de estar sentada aquí", empezó diciendo Milett Figueroa dirigiéndose a Mimi Alvarado.