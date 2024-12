¡Tremendo! Familiares de la expareja de Gabriela Serpa aclaran: "Jamás hackeamos un celular"

La familia de Gonzalo Méndez, expareja de Gabriela Serpa, ha emitido un comunicado en respuesta a las acusaciones de hackeo de su celular, que surgieron durante el programa en vivo 'Puro Floro'. La situación ha generado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación.

Durante la emisión del programa 'Puro Floro', el presentador Gianfranco Pérez reveló que accedió a información privada de Gabriela Serpa, alegando que la familia de su exnovio había hackeado su celular. Esta afirmación se dio en el contexto de una supuesta venganza por estafas cometidas por Gonzalo a su propia familia. Sin embargo, la hermana de Gonzalo ha salido al paso de estas acusaciones, defendiendo la integridad de su familia.

Ric La Torre, conocido creador de contenido, compartió un comunicado de la hermana de Gonzalo Méndez, en el que se rechazan de manera categórica las acusaciones relacionadas con el hackeo del teléfono celular y el acceso a imágenes privadas de la actriz cómica. Esta declaración tiene como objetivo esclarecer la situación y desmentir las diversas especulaciones que han circulado en torno a este tema.

"Empatizo con Gabriela (Serpa) y jamás se ha hackeado un celular y mucho menos mostrado imágenes que no conocemos. Tendrán que tener pruebas suficientes para demostrar que hablaron con alguien del circulo familiar, cuando jamás se ha declarado, y si han llamado, no nos explayamos" , se lee en el comunicado.

De igual forma, enfatizaron que están en contra de las declaraciones de Gianfranco Pérez, quien aseguró que los familiares de la expareja de Gabriela Serpa le habían hackeado el celular a la modelo.

En un video publicado en sus redes sociales, el 'Urraco' de Magaly expresó su arrepentimiento y reconoció el impacto negativo que sus acciones tuvieron sobre Gabriela Serpa.

"Se cometieron exabruptos, pasó algo muy malo. Ya pedí disculpas a Gabriela mil veces, me afecta porque soy papá. Asumiré todas las consecuencias, me imagino que lo que he hecho avergonzará a varios en mi trabajo. Me duele mucho porque yo nunca he hecho llorar a una mujer. Me hace cuestionarme a mí como persona, como ser humano, como padre", expresó visiblemente afectado.