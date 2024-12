'Urraco' se disculpa públicamente con Gabriela Serpa tras haberla hecho llorar: "Me duele mucho"

El conductor de "Puro Floro" y 'urraco' de Magaly Medina, Gianfranco Pérez, rompió en llanto al disculparse públicamente con Gabriela Serpa, tras el incómodo momento que vivió la comediante durante una entrevista en su programa. La situación se generó cuando Pérez, en tono de broma, reveló detalles de fotos y mensajes privados de Gabriela, lo que la hizo sentirse profundamente incómoda.

En un video compartido en sus redes sociales, el 'urraco' de Magaly se mostró arrepentido y consciente del daño que había causado a Gabriela Serpa.

"Se cometieron exabruptos, pasó algo muy malo. Ya pedí disculpas a Gabriela mil veces, me afecta porque soy papá. Asumiré todas las consecuencias, me imagino que lo que he hecho avergonzará a varios en mi trabajo. Me duele mucho porque yo nunca he hecho llorar a una mujer. Me hace cuestionarme a mí como persona, como ser humano, como padre", expresó visiblemente afectado.